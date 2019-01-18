Скачать
Пятница, 18.01.2019
Биатлон. Состав сборной Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Состав сборной Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
Названы причины возможного ухода Ракицкого из Шахтера
Названы причины возможного ухода Ракицкого из Шахтера
Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров Владимира с DAZN
Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров
Известный российский боксер Ковалев обвиняется в нападении на женщину в США
Известный российский боксер Ковалев обвиняется в нападении на женщину в США

В Испании приняли решение касательно Барселоны

В Испании приняли решение касательно Барселоны
19:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Барселона не будет дисквалифицирована из текущего розыгрыша Кубка Испании.

Федерация футбола Испании не удовлетворила жалобу "Леванте" по поводу нарушения "Барселоной" регламента в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, такое решение было принято в связи с тем, что "Леванте" подал жалобу позднее установленного срока. Клуб подал официальный протест на пять дней позже, чем должен был по регламенту.

ПСЖ повесил ценник на скандального футболиста

Барселону могут исключить из Кубка Испании
Барселону могут исключить из Кубка ИспанииЧитать полностью

Ранее в Федерации футбола Испании подтвердили, что "Барселона" не должна была задействовать защитника Хуана Мовилье в первом гостевом матче с "Леванте" (1:2) в связи с тем, что игрок должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матчах за вторую команду клуба.

В ответном матче каталонский клуб на своём поле обыграл "Леванте" со счётом 3:0. Таким образом, "Барселона" выступит в 1/4 финала турнира, а "Леванте" из Кубка Испании вылетел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Кубок Испании, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
02 Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
03 Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров Владимира с DAZN
04 Усик рассказал, как просил Анатолия Ломаченко стать его тренером
05 Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Рупольдинге 18.01.2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь