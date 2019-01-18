В Испании приняли решение касательно Барселоны

Новости спорта: Барселона не будет дисквалифицирована из текущего розыгрыша Кубка Испании.

Федерация футбола Испании не удовлетворила жалобу "Леванте" по поводу нарушения "Барселоной" регламента в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, такое решение было принято в связи с тем, что "Леванте" подал жалобу позднее установленного срока. Клуб подал официальный протест на пять дней позже, чем должен был по регламенту.

Ранее в Федерации футбола Испании подтвердили, что "Барселона" не должна была задействовать защитника Хуана Мовилье в первом гостевом матче с "Леванте" (1:2) в связи с тем, что игрок должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матчах за вторую команду клуба.

В ответном матче каталонский клуб на своём поле обыграл "Леванте" со счётом 3:0. Таким образом, "Барселона" выступит в 1/4 финала турнира, а "Леванте" из Кубка Испании вылетел.