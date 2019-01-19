Барселона установила рекорд в Кубке Испании

Новости спорта: Каталонцы 22 раза подряд выходили победителями в дуэлях национального кубка.

Накануне "сине-гранатовые" обыграли Леванте в ответном матче Кубка Испании со счетом 3:0 и прошли в следующий раунд турнира по сумме двух матчей.

Для Барселоны данная победа в дуэли стала 22-й подряд в Кубке Испании, что стало рекордным количеством раз в национальном кубке. Как итог, Барселона четырежды становилась победителем последних четырех сезонов данного соревнования.

Также каталонцы близки к преодолению еще одного достижения, но уже собственного. В матче против Леванте Барселона забила в 38 матче подряд — это второй показатель в истории клуба. Рекорд же датируется 1944 годом, тогда "блаугранос" забивали в 44 матчах подряд.

Исходя из календаря, Барселона, если продолжит забивать, установит данное достижение в 24 туре Ла Лиги в матче против Вальядолида (базовый день 17 февраля, но т.к. у Барсы 19 февраля матч ЛЧ против Лиона, скорее всего, матч испанского чемпионата каталонцы проведут на 1 или 2 дня раньше).