Роналду и Алонсо предстанут перед судом

Новости спорта: Криштиану Роналду и Хаби Алонсо предстанут перед судом по обвинениям в налоговом мошенничестве

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и тренер "Реала" U14 Хаби Алонсо, которые в прошлом выступали в стане "сливочных", 22 января в Мадриде предстанут перед судом по обвинениям в налоговом мошенничестве, сообщает Mirror.

Роналду ранее уже достиг соглашения с испанскими властями, согласно которому он выплатит £ 16,9 млн (около € 19,1 млн) и получит два года условного тюремного заключения. Ранее власти обвинили 33-летнего португальца в том, что он не выплатил £ 12,8 млн (€ 14,5 млн) в качестве налога на доходы c имиджевых прав с 2011 по 2014 год.

В ситуации с Алонсо прокуратура требует лишить испанца свободы на пять лет и оштрафовать на £ 3,5 млн (около € 4 млн) за нарушения налогового законодательства в 2010, 2011 и 2012 годах. 37-летнему Хаби грозит реальный тюремный срок в том случае, если суд в Мадриде вынесет решение не в его пользу.