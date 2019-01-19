Голкипер Навас получил травму и не сыграет против Севильи

Новости спорта: Вратарь мадридского Реала Кейлор Навас получил мышечную травму правой ноги.

Официальный сайт столичного клуба сообщает, что у Наваса диагностировали повреждение длинной приводящей мышцы правой ноги.

Он не сможет принять участие в матче чемпионата Испании против Севильи, который состоится 19 января.

Отметим, что основной голкипер команды Тибо Куртуа также продолжает залечивать травму, но уже тренируется. Третий вратарь команды — Кико Касилья — покинул Реал и перебрался в Лидс. Андрей Лунин остался в Леганесе.

Скорее всего, против Севильи выйдет Куртуа, или же место в воротах займет голкипер молодежной команды Реала Люка Зидан.