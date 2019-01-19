Скачать
Суббота, 19.01.2019
Сенсации не случилось: Ястремская проиграла Серене Уильямс на Australian Open
Сенсации не случилось: Ястремская проиграла Серене Уильямс на Australian Open
Свитолина в тяжелейшем матче обыграла Шуай Чжан на Australian Open
Свитолина в тяжелейшем матче обыграла Шуай Чжан на Australian Open
Хорхе Линарес - Пабло Сезар Кано. Видео нокаута
Хорхе Линарес - Пабло Сезар Кано. Видео нокаута
Пакьяо - Бронер: результаты взвешивания
Пакьяо - Бронер: результаты взвешивания

Хоффенхайм - Бавария: обзор невероятного матча Бундеслиги (Видео)

Хоффенхайм - Бавария: обзор невероятного матча Бундеслиги (Видео)
09:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Победа позволила Баварии приблизиться к дортмундской Боруссии.

Это был звездный вечер Леона Горецки. Он еще в первом тайме успел отметиться дублем, чтобы после перерыва Баварии легче дышалось. Сначала хавбек подстраховал Левандовски, чей удар головой отразил голкипер, а затем ловко пробил с прострела Алабы.

Интересно, что оба гола в ворота Хоффенхайма пришли с левого фланга за который сегодня, кроме Алабы, отвечал также и Кингсли Коман. Именно француз в середине первого тайма навесил на Левандовски, создав голевой шанс и для Горецки.

Во втором тайме Хоффенхайм отыграл один пропущенный мяч, реализовав контратаку. Нико Шульц принял мяч у штрафной Баварии, разобрался с Алабой, Зюле, а затем и с Нойером, пробив точно под дальнюю штангу. Но баварцы не растерялись и забили еще раз: Мюллер ассистировал, Левандовски завершал.

Бундеслига: Бавария обыграла Хоффенхайм в первом матче после зимней паузы

Обзор матча:

Хоффенхайм — Бавария 1:3

Голы: Шульц, 59 — Горецка, 34, 45+1, Левандовски, 86

Хоффенхайм: Бауманн — Фогт (Гриллич, 56), Пош, Хюбнер — Кадержабек, Биттенкурт, Демирбай (Гайгер, 56), Шульц — Крамарич, Бельфодиль — Жоелинтон (Салаи, 78).

Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Мартинес (Боатенг, 89), Алькантара (Родригес, 77) — Мюллер, Горецка, Коман (Гнабри, 73) — Левандовски.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, ФК Хоффенхайм, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пакьяо - Бронер: гонорары боксеров
02 Следующий бой Усика состоится в апреле
03 Хорхе Линарес - Пабло Сезар Кано. Видео нокаута
04 Названы причины возможного ухода Ракицкого из Шахтера
05 Агент ФИФА о трансферах Коноплянки и Ракицкого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь