Хоффенхайм - Бавария: обзор невероятного матча Бундеслиги (Видео)

Новости спорта: Победа позволила Баварии приблизиться к дортмундской Боруссии.

Это был звездный вечер Леона Горецки. Он еще в первом тайме успел отметиться дублем, чтобы после перерыва Баварии легче дышалось. Сначала хавбек подстраховал Левандовски, чей удар головой отразил голкипер, а затем ловко пробил с прострела Алабы.

Интересно, что оба гола в ворота Хоффенхайма пришли с левого фланга за который сегодня, кроме Алабы, отвечал также и Кингсли Коман. Именно француз в середине первого тайма навесил на Левандовски, создав голевой шанс и для Горецки.

Во втором тайме Хоффенхайм отыграл один пропущенный мяч, реализовав контратаку. Нико Шульц принял мяч у штрафной Баварии, разобрался с Алабой, Зюле, а затем и с Нойером, пробив точно под дальнюю штангу. Но баварцы не растерялись и забили еще раз: Мюллер ассистировал, Левандовски завершал.

Обзор матча:

Хоффенхайм — Бавария 1:3

Голы: Шульц, 59 — Горецка, 34, 45+1, Левандовски, 86

Хоффенхайм: Бауманн — Фогт (Гриллич, 56), Пош, Хюбнер — Кадержабек, Биттенкурт, Демирбай (Гайгер, 56), Шульц — Крамарич, Бельфодиль — Жоелинтон (Салаи, 78).

Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Мартинес (Боатенг, 89), Алькантара (Родригес, 77) — Мюллер, Горецка, Коман (Гнабри, 73) — Левандовски.