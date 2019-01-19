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Бундеслига: Бавария обыграла Хоффенхайм в первом матче после зимней паузы

Бундеслига: Бавария обыграла Хоффенхайм в первом матче после зимней паузы
08:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Два гола Леона Горецки и точный удар Роберта Левандовски стали для отменным подспорьем для очередной победы подопечных Ковача в чемпионате (3:1).

Немецкая Бундеслига возобновила розыгрыш после непродолжительного зимнего перерыва с довольно привлекательной "вывески" — в Зинсхайм, на гостевой поединок против Хоффенхайма, отправился действующий чемпион, мюнхенская Бавария.

Второе место в турнирной таблице, по состоянию на начало отчетного тура, для подопечных Ковача выглядело прекрасным стимулом для наиболее эффективного заполнения возникшей паузы во внутреннем первенстве. Бавария даже усела провести непродолжительные сборы в столице Катара — Дохе, и на игру против явно сбавившего перед концом года темп Хоффенхайма выходила с оптимистичным настроем на очередные три очка.

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Да и сопротивления, как такового, коллектив тридцатиоднолетнего Юлиана Нагельсамана оказать не сумел своему сопернику. Особенно это бросалось в глаза в первом тайме, который завершился для "деревенских" почти двукратным превосходством соперника во владении мячом и лишь одним ударом по воротам, который еще в начале поединка сумел нанести головой Крамарич.

Уже к десятой минуте матча счет мог быть открыт, попади Роберт Левандовски хлестким ударом в нижний угол из района одиннадцатиметровой отметки, после передачи верхом Алабы с левого фланга. Через несколько минут к голу был близок и Томас Мюллер, но полузащитнику не повезло с точностью исполнения удара под ближнюю штангу, который двадцать пятый номер "Красной машины" наносил уже лежа на газоне в чужой вратарской.

Довольно странно звучит, но именно Роберт Левандовски стал причиной отсутствия отметок о забитых мячах напротив фамилии Матса Хуммельса, после возникновения у центрального защитника, как станет ясно по ходу матча, единственной возможности для взятия ворот. После подачи углового Хуммельс проталкивал мяч в свободный от голкипера и защитников угол, но форвард мюнхенской команды неумышленно сыграл за соперников, выбив мяч с линии ворот в неуклюжем падении.

Не стали футболисты Ковача затягивать с заявкой на победу в данном поединке, и устроили сопернику головокружительный отрезок ближе к перерыву. Постарался Леон Горецка, хотя с его первым опасным ударом по воротам, пусть и с небольшими трудностями, но справился Бауманн. Зато, никто не мешал игроку центра поля в эпизодах с двумя забитыми мячами. Подача Комана с левого фланга пришлась точно на голову Робрту Левандовски, поляк нанес удар головой, с которым сумел совладать голкипер соперника, но Фогт проиграл отскок Горецке, который попросту вколотил мяч в сетку, открыв тем самым счет.

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Второй гол Горецки случился в компенсированное к первому тайму время. Подача углового на левом фланге обернулась для Хоффенхайма контратакой соперника, которую разогнал Алаба, завершив рывок по левому флангу точнейшей передачей на ход в штрафную для Леона. Протолкнуть мяч мимо Бауманна проблем не составило — 0:2.

Второй тайм начался с работы для обоих голкиперов на линии ворот. Сперва, Нойеру было предложено отразить дальний удар Демирбая, а, затем, Бауманн был вынужден парировать непростой выстрел Комана с подкруткой в дальний угол. В обеих ситуациях стражи ворот справились со своей задачей. Как покажет дальнейший ход матча, Мануэлю разминка была очень уместна, ведь Нойеру пришлось отражать ногой удар из-под защитника в дальний угол в исполнении Жоелинтона уже через несколько минут.

Однако от пропущенного мяча Баварию это не уберегло. Жоелинтон убежал в контратаку, развитие которой довело мяч до Шульца к штрафной соперника. Фланговый игрок Хоффенхайма не стал проникать во владения Нойера, и свои дальним ударом поразил левый угол.

В дальнейшем, наблюдалась игра "по учебнику" от мюнхенского клуба, которой легким взмахом кисти художника придал ярких красок Хамес Родригес. Шикарный заброс в штрафную на Мюллера завершился прострелом Томаса вдоль ворот на Левандовски, а поляку не оставалось ничего другого, кроме как переправить мяч в сетку. 1:3 — Бавария с победы начала календарный год. Чемпионская гонка продолжает набирать обороты!

Следующая игра для подопечных Нико Ковача пройдет на "Альянс Арене" против Штутгарта, а Хоффенхайм отправится в гости к Фрайбургу.

Хоффенхайм — Бавария 1:3

Голы: Шульц, 59 — Горецка, 34, 45+1, Левандовски, 86

Хоффенхайм: Бауманн — Фогт (Гриллич, 56), Пош, Хюбнер — Кадержабек, Биттенкурт, Демирбай (Гайгер, 56), Шульц — Крамарич, Бельфодиль — Жоелинтон (Салаи, 78).

Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Мартинес (Боатенг, 89), Алькантара (Родригес, 77) — Мюллер, Горецка, Коман (Гнабри, 73) — Левандовски.

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