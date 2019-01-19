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Барселона сыграет с Севильей в 1/4 финала Кубка Испании

Барселона сыграет с Севильей в 1/4 финала Кубка Испании
06:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сегодня, 18 января, состоялась жеребьёвка Кубка Испании, по итогам которой команды узнали соперников по стадии 1/4 финала.

Четвертьфинальные пары турнира выглядят следующим образом: "Реал" — "Жирона", "Хетафе" — "Валенсия", "Севилья" — "Барселона" и "Эспаньол" — "Бетис". Первые матчи этой стадии Кубка Испании пройдут с 22 по 24 января, ответные – с 29 по 31 января.

Ранее Федерация футбола Испании не удовлетворила жалобу "Леванте" по поводу нарушения "Барселоной" регламента в матче 1/8 финала Кубка Испании. Каталонский клуб не должен был задействовать защитника Хуана Мовилье в первом гостевом матче в связи с тем, что игрок должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матчах за вторую команду клуба. Однако "Леванте" подал жалобу слишком поздно. Таким образом, "Барселона", которой грозила дисквалификация, всё-таки вышла в 1/4 финала турнира.

Барселону могут исключить из Кубка Испании

Ранее сообщалось, что Барселона может продать Коутиньо, ради возвращения другого - Неймара.

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ФК Барселона, Футбол, ФК Севилья, Кубок Испании, Новости футбола.
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