Барселона сыграет с Севильей в 1/4 финала Кубка Испании

Новости спорта: Сегодня, 18 января, состоялась жеребьёвка Кубка Испании, по итогам которой команды узнали соперников по стадии 1/4 финала.

Четвертьфинальные пары турнира выглядят следующим образом: "Реал" — "Жирона", "Хетафе" — "Валенсия", "Севилья" — "Барселона" и "Эспаньол" — "Бетис". Первые матчи этой стадии Кубка Испании пройдут с 22 по 24 января, ответные – с 29 по 31 января.

Ранее Федерация футбола Испании не удовлетворила жалобу "Леванте" по поводу нарушения "Барселоной" регламента в матче 1/8 финала Кубка Испании. Каталонский клуб не должен был задействовать защитника Хуана Мовилье в первом гостевом матче в связи с тем, что игрок должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матчах за вторую команду клуба. Однако "Леванте" подал жалобу слишком поздно. Таким образом, "Барселона", которой грозила дисквалификация, всё-таки вышла в 1/4 финала турнира.

Ранее сообщалось, что Барселона может продать Коутиньо, ради возвращения другого - Неймара.