Хетафе - Алавес 4:0 (Обзор матча)

Новости спорта: В матче 20-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Алавес».

Этот матч состоялся в пятницу, 18 января 2019 года в рамках 20-го тура Чемпионата Испании на стадионе "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе) и завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Автором первого гола стал нападающий Хайме Мата, реализовавший пенальти на 33-й минуте. В начале второго тайма преимущество «Хетафе» увеличил форвард Хорхе Молина. На 55-й минуте он оформил дубль. Мата забил второй мяч в концовке игры.

«Алавес», набрав 32 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, «Хетафе» (31) — шестое.

В следующем туре «Хетафе» на выезде 26 января сыграет с мадридским «Атлетико», а «Алавес» через два дня дома встретится с «Райо Вальекано».