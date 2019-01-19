Скачать
Суббота, 19.01.2019
Ломаченко обязали провести бой против Кроллы
Ломаченко обязали провести бой против Кроллы
Свитолина в тяжелейшем матче обыграла Шуай Чжан на Australian Open
Свитолина в тяжелейшем матче обыграла Шуай Чжан на Australian Open
Хорхе Линарес - Пабло Сезар Кано. Видео нокаута
Хорхе Линарес - Пабло Сезар Кано. Видео нокаута
Пакьяо - Бронер: результаты взвешивания
Пакьяо - Бронер: результаты взвешивания

"Должны помочь": Буяльский - о переходе Соля в Динамо

&quot;Должны помочь&quot;: Буяльский - о переходе Соля в Динамо
12:48 Сегодня Телеграф Террикон

Новости спорта: Украинский полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский рассказал, как в команде приняли звездного новичка Франа Соля.

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о том, как киевская команда приняла испанского новичка Франа Соля. Форвард прилетел в Марбелью вчера, 18-го января.

- Мы всех хорошо принимаем, - отметил хавбек в интервью клубному телевидению. - У нас единый коллектив, а Соль - это уже игрок нашей команды. Мы должны помочь ему побыстрее адаптироваться, чтобы у него появилась такая же уверенность, как и была в предыдущей команде. И чтобы он забивал голы. Главное - обойтись без травм.

Один из лидеров Динамо может продолжить карьеру во Франции

Напомним, 26-летний нападающий перешёл в киевское "Динамо" из нидерландского клуба "Виллем II". Трансфер оценивается в три с половиной миллиона евро. Испанец подписал с вице-чемпионами Украины пятилетний контракт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виталий Буяльский, Фран Соль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Следующий бой Усика состоится в апреле
02 Хорхе Линарес - Пабло Сезар Кано. Видео нокаута
03 Пакьяо - Бронер: гонорары боксеров
04 Пакьяо - Бронер: результаты взвешивания
05 Названы причины возможного ухода Ракицкого из Шахтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь