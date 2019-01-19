"Должны помочь": Буяльский - о переходе Соля в Динамо

Новости спорта: Украинский полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский рассказал, как в команде приняли звездного новичка Франа Соля.

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о том, как киевская команда приняла испанского новичка Франа Соля. Форвард прилетел в Марбелью вчера, 18-го января.

- Мы всех хорошо принимаем, - отметил хавбек в интервью клубному телевидению. - У нас единый коллектив, а Соль - это уже игрок нашей команды. Мы должны помочь ему побыстрее адаптироваться, чтобы у него появилась такая же уверенность, как и была в предыдущей команде. И чтобы он забивал голы. Главное - обойтись без травм.

Напомним, 26-летний нападающий перешёл в киевское "Динамо" из нидерландского клуба "Виллем II". Трансфер оценивается в три с половиной миллиона евро. Испанец подписал с вице-чемпионами Украины пятилетний контракт.