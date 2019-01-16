Стали известны условия контракта Соля с Динамо

Новости спорта: Стали известны подробности финансовых условий перехода Соля в Динамо.

Издание Brabants Dagblad раскрывает финансовые условия трансфера 26-летнего воспитанника мадридского Реала, который сегодня, 16 января, должен подписать контракт на 5 лет с вице-лидером чемпионата Украины. Фран Соль перейдет в Динамо за 3,5 млн евро. Два с половиной года назад Виллем ІІ подписал испанца бесплатно, поэтому для клуба это отличная в финансовом плане сделка. Как и для самого игрока.

В Киеве Фран готовится стать миллионером, если успешно пройдет медосмотр. Еще в понедельник Виллем ІІ сказал своему форварду, что сделка не состоится и он должен возобновить тренировки. Соль очень расстроился, ведь терял возможность повысить свой оклад почти в 10 раз. Динамо пошло на уступки и добавило еще 250 тысяч евро, которые и стали решающими в переговорах.

Теперь второй лучший бомбардир нидерландского сезона может радоваться. Фран, который получал 10 тысяч евро в месяц, увеличил свою зарплату до миллиона чистыми за каждый из следующих 5-и лет. Это был главный мотив для нападающего, у которого недавно родился ребенок. Ожидается, что официально Соль дебютирует в составе киевлян 14 февраля в матче 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса.

Willem II incasseert 3,5 miljoen euro voor Fran Sol, spelersgroep gunt spits droomtransfer https://t.co/to7dpINqro pic.twitter.com/OjZGb39k1M — BD Willem II (@BD_WillemII) 16 января 2019 г.

BD считает, что даже 3,5 миллиона – достаточно дешевая цена за одного из лучших снайперов Европы прямо сейчас. Ведь Динамо платило за бразильцев или юного датчанина Дуелунда от 4 до 7 млн евро. Виллему ІІ будет очень сложно найти такого же забивного форварда, который идеально умеет играть в чужой штрафной.

По мнению же скаута ПСВ Роланда Врооманса, который взял нападающего из дубля Вильярреала и контактировал с ним в последнее время, переход в киевский клуб выгодный и правильный для Соля также с карьерной точки зрения, ведь это прекрасная возможность играть в еврокубках каждый год и проявить свой личный уровень.

Накануне игрок попрощался с партнерами, обсудив с ними свой "трансфер мечты". Капитан Виллем ІІ Джорденс Петерс жалеет о зимнем уходе Франа: "Команде очень жаль, что он уходит. Не только из-за его голов, но и из-за личных качеств".