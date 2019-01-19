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Один из лидеров Динамо может продолжить карьеру во Франции

Один из лидеров Динамо может продолжить карьеру во Франции
11:19 Сегодня Телеграф sport.ua

К фланговому защитнику "Динамо" Томашу Кендзере есть интерес из Франции.

Правый защитник «Динамо» Томаш Кендзера попал в список потенциальных приобретений «Сент-Этьена» в текущее трансферное окно.

По сведениям Inside Foot, источники которого ведут к футбольным агентам, руководство «Сент-Этьена» в ближайшие дни намерено провести консультации по вопросу возможности подписания Кендзеры.

«Зеленые», идущие на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, подыскивают правого защитника по адекватной цене, а потому в январе настроены на полноценный трансфер игрока на эту позицию.

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Томаш Кендзера выступает в «Динамо» с лета 2017 года, перейдя из польского «Леха» за 1,5 миллиона евро. Контракт защитника с киевлянами рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне Кендзера провел 16 матчей в УПЛ, отличившись 1 голом и 1 ассистом.

Ранее «Динамо» отдало в аренду турецкому «Ризеспору» Николая Морозюка, способного сыграть справа в обороне.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Томаш Кендзера.
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