"Это позор для Динамо": Леоненко - о трансферной деятельности киевлян

Новости спорта: Экс-динамовец и эксперт телеканалов Футбол Виктор Леоненко недоволен трансфером Морозюка в Ризеспор.

Футбольный эксперт Виктор Леоненко резко раскритиковал Динамо за трансфер Николая Морозюка в турецкий Ризеспор.

"Переход Морозюка в Ризеспор? Это позор для клуба. Как можно с Динамо перейти в команду, которая занимает последнее место в турнирной таблице?

Такой переход – негатив для имиджа клуба", – цитирует Леоненко 1927.kiev.

Напомним, что Морозюк перешел в Ризеспор на правах полугодичной аренды с Динамо. Стоит отметить, что за турецкий клуб уже выступает экс-динамовец Александр Гладкий.

Сейчас новая команда Морозюка находится на последнем месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в своем активе 12 очков.

Напомним, недавно сам Николай прокомментировал свой переход в Ризеспор, уверив, что всеми силами поможет клубу сохранить прописку в турецкой Суперлиге. А наставник киевлян Александр Хацкевич признался, что Морозюк сам принял этот новый для себя вызов.