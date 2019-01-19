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Головко: Зинченко является настоящим капитаном и лидером

Головко: Зинченко является настоящим капитаном и лидером
15:26 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Александр Головко считает, что Зинченко отличается отношением к футболу и это для него религия.

Экс-наставник молодёжной сборной Украины Александр Головко рассказал о сильных качествах футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

- Зинченко является настоящим капитаном и лидером. Это эмоциональный, умный футболист, который предан футболу. И это сразу же поднимает уровень тренировочной работы сборной на шаг вперёд. Все остальные ребята начинают тянуться к таким игрокам. У таких футболистов есть самомотивация. Ведь если человек не хочет учиться, то я ничему не научу.

Зинченко отличается отношением к футболу, это для него религия.

У него есть достаточно технических способностей, чтобы решать тактические задачи, не думая о том, что он будет делать с мячом. Украинские футболисты уже более-менее техничные ребята, но раньше это было проблемой. Ведь чтобы решать тактические вопросы, нам нужно было сначала разобраться с проблемами техники. Эти ребята уже работают с мячом совсем по-другому и, что интересно, работают на скоростях, принимают правильные решения. Сейчас бы каждому желательно добавить в атлетизме.

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Зинченко - топ среди этих ребят. В группе 1996 года могу назвать 5 или 6 фамилий. Они были собраны в одну команду из всех областей Украины, на том этапе это был донецкий "Шахтёр", - сказал Головко в интервью программе "Трендец".

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Сборная Украины, Александр Головко, Новости футбола, Александр Зинченко.
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