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Форвард Реала Бензема готов сыграть против Севильи

Форвард Реала Бензема готов сыграть против Севильи
15:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Основной форвард Реала Карим Бензема успел восстановится к важному матчу против Севильи.

Перелом мизинца точно не помешает форварду Реала Кариму Бензема принять участие в сегодняшнем матче против Севильи, заявил главный тренер Сливочных Сантьяго Солари.

«Карим повредил мизинец. Но мы не считаем это проблемой ни для его футбольной карьеры в целом, ни для матча в ближайшие выходные в частности», — приводит слова Солари AS.

«Он хорошо тренировался, чувствует себя в порядке. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он был полностью здоров, но ничего. У него выдается хороший сезон. Думаю, он прекрасно играет, Карим — наш главный довод в атаке».

Из-за очередного повреждения Мариано Диаса француз остается единственным форвардом первой команды, играющим на позиции «девятки».

Ранее стало известно, что Бензема сломал мизинец на правой руке.

На данный момент в лазарете Королевского клуба находятся Тибо Куртуа, Гарет Бэйл, Марко Асенсио, Тони Кроос, Хавьер Санчес и упомянутый Диас.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл 19 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

После 19 туров испанской Примеры Реал занимает 4 место в турнирной таблице. В активе команды 33 очка. В случае сегодняшней победы Сливочные обойдут андалусийцев в турнирной таблице Примеры.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Карим Бензема.
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