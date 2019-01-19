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Марко Ройс пообещал никогда не переходить в Баварию

Марко Ройс пообещал никогда не переходить в Баварию
17:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Один из лидеров Боруссии Марко Ройс не хочет идти по пути бывших своих одноклубников.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пообещал никогда не переходить в мюнхенскую «Баварию».

«Я в „Баварии“? Никогда! Обещаю, что никогда не перейду в „Баварию“! К тому же, мне скоро 30 лет, а они хотят омолодить состав», — приводит слова Ройса Sport1.

29-летний Ройс является воспитанником дортмундской «Боруссии», но свою карьеру начал в клубе «Рот Вайсс». Затем он перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию», а в 2012 году вернулся в Дортмунд. Сумма трансфера составила € 17,1 млн.

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В нынешнем сезоне Ройс принял участие в 17 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отметился пятью результативными передачами. Его контракт с дортмундским клубом действует до лета 2023 года.

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ФК Бавария, Бундеслига, ФК Боруссия Д, Марко Ройс.
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