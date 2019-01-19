Динамо обыграло Бохум: дубль Русина и гол Цыганкова

Футболисты киевского "Динамо" обыграли в субботу немецкий клуб "Бохум" (3:0) в первом контрольном поединке тренировочного сбора в испанской Марбелье.
Мячи забили: Виктор Цыганков (29-я минута) и Назарий Русин (69, 78).
В этой игре в стартовом составе украинской команды дебюбтував испанский новичок Фран Соль.
На первом испанском збиори киевляне проведут еще два матча. 23 января подопечным Александр Хацкевич противостоять румынский клуб "Стяуа", а на 26 января запланирован контрольный поединок против чешской "Спарты".
Товарищеский матч. «Динамо Киев» - «Бохум» - 3:0
Голы: Цыганков (29), Русин (69; 78).
«Динамо Киев» (1-й тайм): Бойко, Кендзера, Сидорчук, Кадар, Миколенко (Пиварич, 37), Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Соль.
«Динамо Киев» (2-й тайм): Бущан, Пиварич, Шабанов, Сидклей, Смирный, Андриевский, Гармаш, Алибеков, Че Че, Витор Буэно, Русин.
Запасные: Бущан, Пиварич, Шабанов, Сидклей, Смирный, Кравченко, Гармаш, Алибеков, Че Че, Андриевский, Витор Буэно, Русин, Супряга.
«Бохум»: Дорнебуш (Крафт, 46), Хоогланд (Саглам, 63), Майер (Хинтерзеер, 63), Лосилья (Теше, 46), Цоллер (Веллерс, 63), Сэм (Данило Соарес, 46), Джанельт (Белла-Котчап, 63), Челоцци (Гьямера, 46), Баумгартнер (Фабиан, 46), Рёмлинг (Вайландт, 63), Ганвула (Коковас, 63).
Запасные: Крафт, Данило Соарес, Вайландт, Хинтерзеер, Гьямера, Фабиан, Теше, Саглам, Хольткамп, Веллерс, Белла-Котчап, Коковас.
Предупреждения: Миколенко (12).
Стадион Estadio Municipal de Marbella (Марбелья, Испания).
Арбитр Беатрис Торрес Кораль (Испания).