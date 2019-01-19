Динамо обыграло Бохум: дубль Русина и гол Цыганкова

Футболисты киевского "Динамо" обыграли в субботу немецкий клуб "Бохум" (3:0) в первом контрольном поединке тренировочного сбора в испанской Марбелье.

В этой игре в стартовом составе украинской команды дебюбтував испанский новичок Фран Соль.

На первом испанском збиори киевляне проведут еще два матча. 23 января подопечным Александр Хацкевич противостоять румынский клуб "Стяуа", а на 26 января запланирован контрольный поединок против чешской "Спарты".