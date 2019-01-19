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Динамо обыграло Бохум: дубль Русина и гол Цыганкова

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Динамо обыграло Бохум: дубль Русина и гол Цыганкова
18:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Киевляне забили в ворота немецкой команды три безответных гола.

Футболисты киевского "Динамо" обыграли в субботу немецкий клуб "Бохум" (3:0) в первом контрольном поединке тренировочного сбора в испанской Марбелье.

Мячи забили: Виктор Цыганков (29-я минута) и Назарий Русин (69, 78).

В этой игре в стартовом составе украинской команды дебюбтував испанский новичок Фран Соль.

На первом испанском збиори киевляне проведут еще два матча. 23 января подопечным Александр Хацкевич противостоять румынский клуб "Стяуа", а на 26 января запланирован контрольный поединок против чешской "Спарты".

Товарищеский матч. «Динамо Киев» - «Бохум» - 3:0

Голы: Цыганков (29), Русин (69; 78).

«Динамо Киев» (1-й тайм): Бойко, Кендзера, Сидорчук, Кадар, Миколенко (Пиварич, 37), Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Соль.

«Динамо Киев» (2-й тайм): Бущан, Пиварич, Шабанов, Сидклей, Смирный, Андриевский, Гармаш, Алибеков, Че Че, Витор Буэно, Русин.

Запасные: Бущан, Пиварич, Шабанов, Сидклей, Смирный, Кравченко, Гармаш, Алибеков, Че Че, Андриевский, Витор Буэно, Русин, Супряга.

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«Бохум»: Дорнебуш (Крафт, 46), Хоогланд (Саглам, 63), Майер (Хинтерзеер, 63), Лосилья (Теше, 46), Цоллер (Веллерс, 63), Сэм (Данило Соарес, 46), Джанельт (Белла-Котчап, 63), Челоцци (Гьямера, 46), Баумгартнер (Фабиан, 46), Рёмлинг (Вайландт, 63), Ганвула (Коковас, 63).

Запасные: Крафт, Данило Соарес, Вайландт, Хинтерзеер, Гьямера, Фабиан, Теше, Саглам, Хольткамп, Веллерс, Белла-Котчап, Коковас.

Предупреждения: Миколенко (12).

Стадион Estadio Municipal de Marbella (Марбелья, Испания).

Арбитр Беатрис Торрес Кораль (Испания).

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ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, УПЛ, Новости футбола, ФК Бохум.
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