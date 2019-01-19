Реал вышел на третью позицию, обыграв Севилью

В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Севилью» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Матеу Лаос.
Счёт был открыт на 78-й минуте, бразильский хавбек Каземиро отличился мощнейшим ударом издали. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Серхио Регилон. В компенсированное время победу «Реала» закрепил Лука Модрич.
Эта победа «Королевского клуба» стала второй подряд в матчах Примеры.
«Реал», набрав 36 очков, вышел на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Севилья» (33) опустилась на четвёртое место.
Реал Мадрид — Севилья 2:0
Голы: Каземиро, 78, Модрич, 90+2.
Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон — Модрич, Каземиро, Себальос (Вальверде, 88) — Васкес (Иско, 77), Бензема, Винисиус.
Севилья: Вацлик — Каррису, Кьяер, Гомес — Навас, Банега, Эскудеро (Хиль, 86), Сарабия, Васкес — Бен Йеддер (Промес, 71), А. Силва (Мунир, 75).
Предупреждения: Себальос, Каземиро — Каррису, Банега, Кьяер
В следующем туре «Реал» в гостях сыграет с «Эспаньолом». Матч состоится 27 января. «Севилье» 26 января предстоит домашняя встреча с «Леванте».