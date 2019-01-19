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Реал вышел на третью позицию, обыграв Севилью

Реал вышел на третью позицию, обыграв Севилью
19:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Голы Каземиро и Модрича принесли «Реалу» победу в матче с «Севильей».

В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Севилью» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Матеу Лаос.

Счёт был открыт на 78-й минуте, бразильский хавбек Каземиро отличился мощнейшим ударом издали. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Серхио Регилон. В компенсированное время победу «Реала» закрепил Лука Модрич.

Эта победа «Королевского клуба» стала второй подряд в матчах Примеры.

«Реал», набрав 36 очков, вышел на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Севилья» (33) опустилась на четвёртое место.

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Реал Мадрид — Севилья 2:0
Голы: Каземиро, 78, Модрич, 90+2.

Реал Мадрид:  Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон — Модрич, Каземиро, Себальос (Вальверде, 88) — Васкес (Иско, 77), Бензема, Винисиус.

Севилья: Вацлик — Каррису, Кьяер, Гомес — Навас, Банега, Эскудеро (Хиль, 86), Сарабия, Васкес — Бен Йеддер (Промес, 71), А. Силва (Мунир, 75).

Предупреждения: Себальос, Каземиро — Каррису, Банега, Кьяер

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет с «Эспаньолом». Матч состоится 27 января. «Севилье» 26 января предстоит домашняя встреча с «Леванте».

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