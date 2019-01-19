Шестая подряд победа Манчестер Юнайтед в АПЛ

Новости спорта: "Красные дьяволы" одержали очередную победу под руководством нового тренера (2:1).

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни.

В середине первого тайма счёт открыл Поль Погба, который реализовал 11-метровый. В концовке тайма преимущество манкунианцев увеличил Маркус Рашфорд, которому ассистировал Диогу Далот. Во второй половине матча Паскаль Гросс сократил разрыв в счёте. В этом эпизоде ему ассистировал Дэви Проппер. Впрочем, большего гостям добиться не удалось. Эта победа стала шестой подряд для «Манчестер Юнайтед» в матчах Премьер-лиги.

После матча «Манчестер Юнайтед», набрав 44 очка, вышел на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» (26) остался на 13-м месте.

Манчестер Юнайтед — Брайтон 2:1

Голы: Погба, 27 (с пенальти), Рашфорд, 42 — Гросс, 72.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Джонс, Линделеф, Далот — Эррера, Матич — Лингард (Мата, 75), Погба, Мартиаль (Лукаку, 82) — Рашфорд (Дармиан, 90+4).

Брайтон: Баттон — Монтойя, Даффи, Данк, Бонг — Марч (Нокар, 61), Проппер, Стивенс, Локадия — Гросс (Кайал, 81) — Мюррей (Андоне, 60).

Предупреждение: Рашфорд.

В других матчах тура «Саутгемптон» победил «Эвертон» (2:1), «Уотфорд» сыграл вничью с «Бёрнли» (0:0).