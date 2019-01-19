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Шахов отметился первым голом в сезоне за ПАОК

Шахов отметился первым голом в сезоне за ПАОК
21:52 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Шахов поучаствовал в разгроме Паниониоса, Олимпиакос не отстает.

Лидер греческой Суперлиги салоникский ПАОК одержал очередную победу, разгромив на своей "Тумбе" "Паниониос" со счетом 3:0. В конце первого тайма гости остались в меньшинстве после удаления австралийского защитника Макрильоса и еще до перерыва Виейринья снял все вопросы о победителе. А разгром в середине второго тайма оформил украинский полузащитник Евгений Шахов, забивший первый мяч в сезоне. Еще один украинец Евгений Хачериди, который собирался зимой покинуть греческий клуб, провел поединок на скамейке запасных.

Преследователь ПАОКа пирейский "Олимпиакос" также одержал победу, сохранив восьмиочковое отставание от лидера. В дебюте матча с "Яниной" команды обменялись автоголами, и еще до перерыва Христодулопулос установил окончательный счет - 2:1.

2018-19, Чемпионат Греции

Игровой день : 2019-01-19

"Аполлон" - "Левадиакос" 0:0 (0:0)

"ПАОК" - "Паниониос" 3:0 (2:0)

Голы: Бисесвар, 11 (1:0); Виейринья, 45 (2:0); Шахов, 69 (3:0)

Удаления: - Макрильос, 41 (второе предупреждение)

"ПАС Янина" - "Олимпиакос" 1:2 (1:2)

Голы: Скондрас, 8 (автогол) (0:1); Вукович Я., 14 (автогол) (1:1); Христодулопулос, 37 (1:2)

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ФК ПАОК, Евгений Шахов, Новости футбола, Чемпионат Греции.
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