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Сульшер: Однако футбол непредсказуем

Сульшер: Однако футбол непредсказуем
03:57 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Сульшер рассказал о психологической работе, которую он проводит с футболистами Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своих подопечных в матче 23-го тура АПЛ против Брайтона (2:1).

"Иногда приходится тяжело работать. В начале второго тайма мы могли заканчивать этот матч, однако футбол непредсказуем. В последние 20 минут у нас были неприятности".

"Брайтон глубоко оборонялся, однако мы показали, как и в матче с Тоттенхэмом, что мы не сдаемся. Нельзя постоянно играть в какой-то фантастический футбол".

"Рашфорд забил отличный гол. Здорово работать с ним. Это была его 150-я игра, он уже забил пару легендарных голов. У него большое будущее".

"Мне нравится влезать парням в головы и понимать, о чем они думают. Рашфорд очень спокоен и сосредоточен при завершении. Я сказал об этом когда, он не реализовал несколько моментов: "Просто успокойся, все будет в порядке".

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"Сегодня для нас была еще одна проверка. Не думаю, что мы сыграли, так как планировали. Возможно, это следующий вызов для парней. Последний месяц был потрясающим. Я cловно вернулся домой, и сейчас наслаждаюсь этим", — сказал Сульшер после матча в комментарии BBC.

Сульшер стартовал у руля Манчестер Юнайтед с семи побед подряд, побив рекорд сэра Метта Басби.

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ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, ФК Брайтон, Оле Гуннар Сульшер.
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