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Мбаппе о переходе в Реал

Мбаппе о переходе в Реал
08:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не исключил, что в будущем может стать игроком мадридского "Реала".

"Я очень доволен тем, как складываются мои дела в "ПСЖ" на данный момент, у меня контракт с клубом до 2021 года, поэтому сейчас неподходящий момент думать о чём-либо ином.

Манит ли меня возможность перейти в "Реал"? Мне хорошо здесь, но в футболе как — никогда не знаешь, что тебя ждёт", — приводит слова Мбаппе AS.

Реал вышел на третью позицию, обыграв Севилью

Напомним, что Мбаппе в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира—2018, который прошёл в России. Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира.

20-летний Мбаппе перешёл в "ПСЖ" летом 2017 года из "Монако" на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил трансфер форварда за € 135 млн. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате Франции и забил 17 голов.

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ФК Реал, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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