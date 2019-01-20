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Мариуполь победил в первом матче на сборе в Турции

Мариуполь победил в первом матче на сборе в Турции
19:31 Сегодня Телеграф Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта: Первым соперником приазовцев на сборе стал «Сепси» из Румынии.

Несмотря на разную функциональную готовность (мариупольцы только начали сбор, а для «Сепси» этот спарринг стал уже третьим в Турции), подопечные Александра Бабича мощно провели первый тайм, дважды поразив ворота соперников.

В перерыве спарринга Александр Бабич кардинально обновил состав приазовцев, но характер игры не изменился. Приазовцы неплохо контролировали мяч и комбинировали. Могли увеличить счет Вакуленко, Чурко и Вакула. Были моменты и у «Сепси». На 83-й минуте Хамид один мяч отквитал.

Свой следующий спарринг «Мариуполь» проведет 24-го января против румынского «Газ-Метана».

Вулверхэмптон обыграл Лестер 4:3 (Обзор матча)

«Мариуполь» - «Сепси» - 2:1

Голы: Борячук, 12 (1:0). Путря, 32 (2:0). Хамид, 83 (2:1).

«Мариуполь»: Гриценко, Горбунов, Яворский, Дава, Кирюханцев, Игнатенко, Пихаленок, Проданов (Коробенко, 30), Путря, Зубков, Борячук

2-й тайм: Худжамов (Гальчук, 67), Демири, Быков, Чоботенко, Тищенко, Коробенко (Белоконь, 60), Федорчук, Мишнев, Вакула, Чурко, Вакуленко

Гл.тренер — Александр Бабич

«Сепси»: Никжули, Габриэль, Виера, Омар, Рус, Йованович, Карницкий, Вашвари, Нувие, Тандиа, Стефан

На замену выходили Кален, Симоновски, Себастьян, Велев, Хамид, Хаджнаги

Главный тренер — Ойген Неагои

Ранее сообщалось, что «Мариуполь» может сыграть 7 матчей на втором сборе.

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Турция, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Мариуполь.
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