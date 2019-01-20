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Ибрагимович: Раньше Погба не чувствовал доверия со стороны Моуриньо

Ибрагимович: Раньше Погба не чувствовал доверия со стороны Моуриньо
19:10 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Златан Ибрагимович отметил, что без Моуринью Погба стал свободнее и счастливее.

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в последних матчах.

«Есть игроки, которым нужна свобода, им нужно чувствовать, что они могут делать все, на что они способны, под руководством своего тренера, - сказал шведский футболист в интервью ESPN. – Понятно, что у Моуринью есть своя тактика, но некоторые игроки выходят за ее границы, и им нужно давать свободу. Я думаю, Поль – один из таких игроков.

Поль не чувствовал доверия со стороны тренера, тренер не чувствовал доверия со стороны Поля. Игроку сложно хорошо выступать, если тренер ему не доверяет, и он не получает этой энергии, этой мотивации. То же самое Жозе чувствовал со стороны Поля. Такие вещи случаются, это тоже часть игры. Я имею в виду, не у всех получается ладить друг с другом.

Мне кажется, в их случае ситуация зашла в тупик, и чтобы выбраться из него, кто-то из них должен был уйти. Как только тренер ушел, Поль почувствовал себя свободнее. Мы видим, что Погба стал счастливее, он стал более свободным игроком, которому позволено делать все, что он хочет, и при таком порядке вещей он преуспевает. Он словно получил новый заряд энергии, приток новой крови, и сейчас он играет так, как умеет играть. И мы тоже знаем, что собой представляет Погба – это тот Погба, которого мы видим сейчас.

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Чувствовать себя счастливым очень важно для футболиста, потому что, если ты оказываешься в какой-то сложной ситуации, ты не можешь выкладываться на сто процентов».

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Златан Ибрагимович, Поль Погба, АПЛ, ФК Манчестер Юнайте.
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