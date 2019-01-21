Швед и Лебеденко ведут переговоры с другими клубами

Новости спорта: Функционер Карпат прокомментировал отсутствие некоторых игроков на сборах.

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук рассказал о кадровой ситуации в клубе и возможных потерях в зимнее трансферное окно.

"Относительно трансферной политики, то нам очень приятен интерес к клубным воспитанникам из более сильных чемпионатов. Но нужно, чтобы все поняли: мы не какая-то советская комиссионная лавка, где можно дешево скупиться необходимым товаром. Нас интересует спортивный проект".

"Действительно, Швед и Лебеденко пока не работают в общей группе, поскольку ведутся переговоры с другими клубами, которые хотят видеть у себя этих игроков. В случае если предложение удовлетворит Карпаты и, прежде всего, самих игроков, они от нас поедут. При этом я подчеркиваю – у клуба нет необходимости проводить "новогоднюю распродажу". Нас интересует спортивная составляющая и будущий рост наших воспитанников".

"На сборы с командой не полетели Артем Федецкий, Денис Мирошниченко и Олег Голодюк. По Артему вопрос пока остается открытым. Он мощный профессионал, сильный футболист и хороший человек. Но в интересах клуба я принял решение: надо давать дорогу молодым. Артему я предложил стать играющим тренером дубля, а летом перейти на длительную работу в структуре «Карпат». Мне бы очень хотелось, чтобы Артем с нами работал еще много лет", – рассказал Смалийчук в интервью официальному сайту клуба.

Сегодня футболисты Карпат отправились на первый тренировочный сбору в Турции.