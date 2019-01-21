Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Пакьяо - Бронер. Видео боя
Пакьяо - Бронер. Видео боя
Биатлон. Результаты женского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
Биатлон. Результаты женского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
UFC Fight Night 143. Результаты боев
UFC Fight Night 143. Результаты боев
Матч сборной Украины во Львове может не состояться
Матч сборной Украины во Львове может не состояться

Швед и Лебеденко ведут переговоры с другими клубами

Швед и Лебеденко ведут переговоры с другими клубами
06:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Функционер Карпат прокомментировал отсутствие некоторых игроков на сборах.

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук рассказал о кадровой ситуации в клубе и возможных потерях в зимнее трансферное окно.

"Относительно трансферной политики, то нам очень приятен интерес к клубным воспитанникам из более сильных чемпионатов. Но нужно, чтобы все поняли: мы не какая-то советская комиссионная лавка, где можно дешево скупиться необходимым товаром. Нас интересует спортивный проект".

"Действительно, Швед и Лебеденко пока не работают в общей группе, поскольку ведутся переговоры с другими клубами, которые хотят видеть у себя этих игроков. В случае если предложение удовлетворит Карпаты и, прежде всего, самих игроков, они от нас поедут. При этом я подчеркиваю – у клуба нет необходимости проводить "новогоднюю распродажу". Нас интересует спортивная составляющая и будущий рост наших воспитанников".

Матч сборной Украины во Львове может не состояться

"На сборы с командой не полетели Артем Федецкий, Денис Мирошниченко и Олег Голодюк. По Артему вопрос пока остается открытым. Он мощный профессионал, сильный футболист и хороший человек. Но в интересах клуба я принял решение: надо давать дорогу молодым. Артему я предложил стать играющим тренером дубля, а летом перейти на длительную работу в структуре «Карпат». Мне бы очень хотелось, чтобы Артем с нами работал еще много лет", – рассказал Смалийчук в интервью официальному сайту клуба.

Сегодня футболисты Карпат отправились на первый тренировочный сбору в Турции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, УПЛ, Марьян Швед, Олег Смалийчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Матч сборной Украины во Львове может не состояться
02 Хачериди близок к уходу из ПАОКа
03 Лидер Суперлиги Химик уступил Киев-Баскету
04 Диллашоу: Я бы принял поражение, но я не проиграл - это полный отстой
05 Мариуполь победил в первом матче на сборе в Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь