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Шахтер хочет от Зенита на 2 млн евро больше за Ракицкого

Шахтер хочет от Зенита на 2 млн евро больше за Ракицкого
22:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Донецкий «Шахтёр» попросил «Зенит» улучшить предложение по Ракицкому.

Донецкий «Шахтёр» увеличил цену на защитника Ярослава Ракицкого, которым интересуется санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Динамомания».

По данным источника, украинский клуб хочет получить за футболиста не менее € 12 млн, а также ещё € 3 млн в виде легко достижимых бонусов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за трансфер украинского защитника € 8 млн, «Шахтёр» хочет € 10 млн плюс бонусы.

Пока переговоры между клубами продолжаются Ракицкий отправился с «Шахтёром» на сбор в Турцию.

Матч сборной Украины во Львове может не состояться

29-летний Ракицкий является воспитанником «Шахтёра» и выступает за клуб с 2009 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах украинской Премьер-лиги, в которых забил 1 гол и получил 6 жёлтых карточек.

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ФК Шахтер, ФК Зенит, УПЛ, Ярослав Ракицкий.
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