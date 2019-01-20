Шахтер хочет от Зенита на 2 млн евро больше за Ракицкого

Новости спорта: Донецкий «Шахтёр» попросил «Зенит» улучшить предложение по Ракицкому.

Донецкий «Шахтёр» увеличил цену на защитника Ярослава Ракицкого, которым интересуется санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Динамомания».

По данным источника, украинский клуб хочет получить за футболиста не менее € 12 млн, а также ещё € 3 млн в виде легко достижимых бонусов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за трансфер украинского защитника € 8 млн, «Шахтёр» хочет € 10 млн плюс бонусы.

Пока переговоры между клубами продолжаются Ракицкий отправился с «Шахтёром» на сбор в Турцию.

29-летний Ракицкий является воспитанником «Шахтёра» и выступает за клуб с 2009 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах украинской Премьер-лиги, в которых забил 1 гол и получил 6 жёлтых карточек.