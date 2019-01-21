Жена спасла жизнь английскому футболисту

Новости спорта: Капитан Кардиффа едва не погиб из-за своей халатности.

Английский футболист, капитан ФК Кардифф Сити Шон Моррисон, едва не погиб из-за разрыва аппендикса.

“Находясь дома, я почувствовал себя плохо, но не захотел обращаться к медикам. Однако моя жена Стэйси, несмотря на протесты, обратилась к клубным врачам”, - цитирует слова Моррисона Express.

Как оказалось позже, этим поступком она спасла своему мужу жизнь. Моррисон был экстренно доставлен в больницу, где и был обнаружен разрыв аппендикса. Оказалось, что это могло привести к выбросу токсинов в другие части тела и стать смертельным. По словам врачей, если бы футболиста привезли на 45 минут позже, они уже ничем не смогли бы ему помочь.

Напомним, ранее игрок МЮ рассказал, как врачи едва не лишили его ноги.