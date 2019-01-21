Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Пакьяо - Бронер. Видео боя
Пакьяо - Бронер. Видео боя
Биатлон. Результаты женского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
Биатлон. Результаты женского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
UFC Fight Night 143. Результаты боев
UFC Fight Night 143. Результаты боев
Матч сборной Украины во Львове может не состояться
Матч сборной Украины во Львове может не состояться

Жена спасла жизнь английскому футболисту

Жена спасла жизнь английскому футболисту
11:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Капитан Кардиффа едва не погиб из-за своей халатности.

Английский футболист, капитан ФК Кардифф Сити Шон Моррисон, едва не погиб из-за разрыва аппендикса.

“Находясь дома, я почувствовал себя плохо, но не захотел обращаться к медикам. Однако моя жена Стэйси, несмотря на протесты, обратилась к клубным врачам”, - цитирует слова Моррисона Express.

Как оказалось позже, этим поступком она спасла своему мужу жизнь. Моррисон был экстренно доставлен в больницу, где и был обнаружен разрыв аппендикса. Оказалось, что это могло привести к выбросу токсинов в другие части тела и стать смертельным. По словам врачей, если бы футболиста привезли на 45 минут позже, они уже ничем не смогли бы ему помочь.

Гвардиола: Лучше бы на месте Ливерпуля был Манчестер Сити

Напомним, ранее игрок МЮ рассказал, как врачи едва не лишили его ноги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Кардифф, АПЛ, Новости футбола, Шон Моррисон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Матч сборной Украины во Львове может не состояться
02 Хачериди близок к уходу из ПАОКа
03 Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
04 Australian Open: Свитолина вышла в четвертьфинал
05 Лидер Суперлиги Химик уступил Киев-Баскету
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь