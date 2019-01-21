Гвардиола: Лучше бы на месте Ливерпуля был Манчестер Сити

Новости спорта: Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола снова отметил успех Ливерпуля в чемпионате Англии.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал положение "горожан" в турнирной таблице АПЛ.

"Было бы лучше, если бы на месте Ливерпуля был Манчестер Сити. Все, что мы сейчас можем делать - это побеждать в своих матчах.

Нам необходимо выигрывать в каждом поединке и прибавлять. Я проанализирую нашу игру, чтобы понять, где ее можно улучшить.

Мы стараемся забивать как можно больше. Важно, чтобы голы забивали разные игроки. Нам нравится быть в ситуации, при которой можно забивать голы в разных соревнованиях", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Манчестер Сити находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, уступая Ливерпулю четыре очка.

Ранее Гвардиола отмечал, что в случае поражений Ливерпуль будет догнать очень сложно.