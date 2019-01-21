"Вокруг меня всегда слухи": Неймар - о возможном переходе в Реал

Новости спорта: Лидер ПСЖ Неймар прокомментировал возможный переход в мадридский Реал.

Нападающий ПСЖ Неймар, отвечая на вопрос о возможном переходе в мадридский "Реал", лишь подогрел интерес к этой теме.

- "Реал"? Вокруг меня всегда слухи. С тех пор, как я стал профессиональным футболистом, всегда появляются новые и новые предположения о моём переходе в какой-то из клубов. Впрочем, никакой конкретики сейчас нет.

Как только появится что-то определённое, то я всем расскажу. Будьте уверены в этом, - сказал форвард в интервью французской прессе.

Напомним, что Неймар перебрался в ПСЖ из "Барселоны" в середине 2017-го за 222 миллиона евро. Пресса ещё прошлым летом стала обсуждать возможность переезда игрока "селесао" в Мадрид. 26-летний бразилец оформил 13 голов и 7 результативных передач в 13 встречах текущего розыгрыша Лиги 1.