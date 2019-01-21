"Может поплыть": Леоненко - о возможном переходе Ракицкого в Зенит

Новости спорта: Украинский эксперт высказался о возможном переходе защитника в питерский клуб

Виктор Леоненко дал оценку потенциальному переходу защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит» из Санкт-Петербурга. По мнению эксперта, защитнику лучше остаться в «Шахтере».

«Лучше, конечно, продолжить играть в «Шахтере», не ехать в «Зенит». «Шахтер» практически не отбирает мяч, а контролирует его. А в «Зените» Ракицкому придется заниматься такой черновой работой. Другой стиль, другой уровень. Сдюжит ли?

Ярославу придется реально пахать в защите, а не только начинать атаки длинным пасом. А куда ему прибавлять? Он уже взрослый, 29 лет. Он привык действовать в такой манере, при одной модели игры, не работает над своими недостатками. Скорости у него нет, на втором этаже слабо играет… Позицию не всегда правильно выбирает. Так что я бы ему не советовал куда-то срываться. В «Зените» придется играть в другой футбол. В «Шахтере» он сделал шаг, выполнил диагональ и все у него путем… Никто тебя особо не атакует. А в «Зените» все не так.

Может ли он «поплыть» в «Зените»? Конечно! Причем очень уверенно. После «Шахтера» всегда очень сложно перестраиваться. То же самое можно сказать и про «Барселону». Там всегда есть слабые защитники. Почему? Потому что каталонцы постоянно атакуют. Думаю, в «Зените» Ракицкому придется тяжело. Ну и не забывайте еще и про политические моменты. Он, правда, парень не промах, держит удар. Но все-таки», - сказал Леоненко.