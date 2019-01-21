Динамо готово отдать полузащитника в Саудовскую Аравию

Новости спорта: В киевском клубе не рассчитывают на белорусского футболиста.

23-летний белорусский полузащитник Никита Корзун, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В первой половине текущего сезона Корзун выступал за минское «Динамо» на правах аренды. Корзун мог остаться в белорусском клубе, однако из-за неопределенности с будущим столичной команды игрок решил рассмотреть иные предложения.

В киевском «Динамо» на футболиста не рассчитывают и готовы отдать его в аренду в один из аравийских клубов.

Корзун подписал контракт с киевским «Динамо» зимой 2016-го года, но закрепиться в команде не смог. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €900 тысяч.