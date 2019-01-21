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Динамо готово отдать полузащитника в Саудовскую Аравию

Динамо готово отдать полузащитника в Саудовскую Аравию
16:43 Сегодня Телеграф pressball.by

Новости спорта: В киевском клубе не рассчитывают на белорусского футболиста.

23-летний белорусский полузащитник Никита Корзун, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В первой половине текущего сезона Корзун выступал за минское «Динамо» на правах аренды. Корзун мог остаться в белорусском клубе, однако из-за неопределенности с будущим столичной команды игрок решил рассмотреть иные предложения.

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В киевском «Динамо» на футболиста не рассчитывают и готовы отдать его в аренду в один из аравийских клубов.

Корзун подписал контракт с киевским «Динамо» зимой 2016-го года, но закрепиться в команде не смог. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €900 тысяч.

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УПЛ, ФК Динамо (Киев), Никита Корзун.
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