Шацких: Вербич может сыграть на нескольких позициях

Новости спорта: Специалист поделился мнением о лучшей позиции на поле для словенского футболиста «Динамо».

Член тренерского штаба «Динамо» Максим Шацких поделился мнением о том. На какой позиции лучше играть 25-летнему атакующему хавбеку киевлян Веньямину Вербичу.

«На мой взгляд, Вербичу комфортнее играть в нападении. На фланге больше пространства, чем в штрафной. Там постоянно защитники. Он забил достаточно много мячей. Вербич может сыграть на нескольких позициях. Это большой плюс и нам, и ему», — считает Шацких.

В текущем сезоне Вербич провел за «Динамо» 26 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.