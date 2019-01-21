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Шацких: Вербич может сыграть на нескольких позициях

Шацких: Вербич может сыграть на нескольких позициях
17:01 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Специалист поделился мнением о лучшей позиции на поле для словенского футболиста «Динамо».

Член тренерского штаба «Динамо» Максим Шацких поделился мнением о том. На какой позиции лучше играть 25-летнему атакующему хавбеку киевлян Веньямину Вербичу.

«На мой взгляд, Вербичу комфортнее играть в нападении. На фланге больше пространства, чем в штрафной. Там постоянно защитники. Он забил достаточно много мячей. Вербич может сыграть на нескольких позициях. Это большой плюс и нам, и ему», — считает Шацких.

Матч сборной Украины во Львове может не состояться

В текущем сезоне Вербич провел за «Динамо» 26 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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УПЛ, Максим Шацких, Новости футбола, ФК Динамо (Киев).
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