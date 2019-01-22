Шаран: На сегодняшний день мы не готовы конкурировать с Динамо и Шахтером

Новости спорта: Наставник александрийцев Владимир Шаран рассказал о задачах на 2019 год.

Главный тренер ФК «Александрия» Владимир Шаран рассказал пресс-службе клуба как тренируется команда в новом 2019 году, кадровой ситуации и задачах для команды.

- Владимир Богданович, завершился первый учебно-тренировочный сбор команды. Поделитесь своими впечатлениями.

- Первый учебно-тренировочный сбор мы провели в Александрии согласно нашему плану. Этот сбор был рассчитан на общую выносливость. Мы выполнили большой объем работы: беговая подготовка, занятия в тренажерных залах, стабилизация, аэробика, различные неспецифические упражнения без мяча, провели медицинские обследования.

Мы заложили фундамент физической и психологической выносливости для того, чтобы в дальнейшем более активно работать с мячами в режиме самосохранения. А завершился первый учебно-тренировочный сбор спарринг с молодежным составом, который достаточно успешно выступает в чемпионате Украины и занимает второе место в турнирной таблице.

По результатам этого матча мы увидели, что те исполнители, которые в отпуске больше работали над собой, в контрольном матче выглядели намного лучше. Но есть и игроки которых нужно подтягивать в физическом плане, и они об этом знают. Но самым важным является то, что этот матч завершился без травм. Мы поберегли Валерия Лучкевича и Андрея Цурикова, которые испытывали определенный физический дискомфорт - эти игроки выполняли беговую работу. К большому сожалению, первый сбор в Турции пропускает Василий Грицук - он поедет в Сербию на лечение. Надеемся что ко второму сбору в Турции врачи поставят его на ноги.

22 января мы отбываем в Турцию, где проведем первый из двух запланированных учебно тренировочных сборов. По традиции, будем базироваться в гостиничном комплексе Goldcity в Алании, и практически все спарринги будем проводить на футбольном поле этого же комплекса.

- Какие потери и приобретения в межсезонье?

- Мы отдаем в аренду «Черноморцу» Глеба Бухало, зато подписали контракт на полтора года с опытным Денисом Дедечко. Надеюсь, нам поможет арендованный до конца сезона у бельгийского «Стандарта» Валерий Лучкевич. Приятно, что у нас остается Дмитрий Гречишкин, и до конца сезона с нами работать Валерий Бондаренко. В новом сезоне Валерий Бондаренко переходит в «Шахтер».

- Некоторые из журналистов говорят о возможной конкуренции «Александрии» с «Динамо».

- На сегодняшний день мы не готовы конкурировать с «Динамо» и «Шахтером». Это гранды украинского и европейского футбола со своей огромной футбольной историей. А наша прямая задача - участие в еврокубках.