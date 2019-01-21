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Симеоне остается в Атлетико с увеличением зарплаты

Симеоне остается в Атлетико с увеличением зарплаты
18:51 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне договорился с клубом о продлении контракта.

Новое соглашение оставит его во главе тренерского мостика "матрасников" до лета 2021 года.

Действующий контракт аргентинца истекает в 2020 году, в конце следующего сезона, однако Diario AS утверждает, что сторонами было достигнуто соглашение о продлении сотрудничества.

Сестра и агент Симеоне договорилась с клубом о том, что зарплата тренера будет увеличена, несмотря на то, что но уже и так является третьим по заработку среди тренеров в мировом футболе. В настоящее время его доход оценивается в 22 миллиона евро.

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Как известно, в чемпионате Испании "Атлетико" на пять очков отстает от "Барселоны" и остается непобедимой в последних 17 матчах лиги.

Напомним, что Симеоне сменил Грегорио Мансано на посту главного тренера "Атлетико" в середине сезона 2011-12 гг.

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ФК Атлетико М, Диего Симеоне, Примера, Новости футбола.
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