Беседин летит в Финляндию

Новости спорта: Нападающий «Динамо» может пропустить весеннюю часть сезона.

Нападающий «Динамо» Артем Беседин 22 января отправится на медобследование в Финляндии. Там в одной из клиник нападающему могут сделать операцию. Об этом сообщает dynamomania.com.

У Беседина возникли проблемы с голеностопом. Срок восстановления футболиста может занять 3-4 месяца.

В начале декабря форвард только вернулся на поле после двух месяцев вне футбола из-за повреждения ахилла.

В основном составе киевлян заменить Артема сможет испанский форвард Фран Соль, который уже подписал контракт с «Динамо».

Сам Беседин в декабре говорил, что врачи не рекомендовали ему играть до зимнего перерыва в чемпионате Украины.

В нынешнем сезоне Беседин сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться 2 голами и 2 результативными передачами.