Беседин летит в Финляндию

Нападающий «Динамо» Артем Беседин 22 января отправится на медобследование в Финляндии. Там в одной из клиник нападающему могут сделать операцию. Об этом сообщает dynamomania.com.
У Беседина возникли проблемы с голеностопом. Срок восстановления футболиста может занять 3-4 месяца.
В начале декабря форвард только вернулся на поле после двух месяцев вне футбола из-за повреждения ахилла.
В основном составе киевлян заменить Артема сможет испанский форвард Фран Соль, который уже подписал контракт с «Динамо».
Сам Беседин в декабре говорил, что врачи не рекомендовали ему играть до зимнего перерыва в чемпионате Украины.
В нынешнем сезоне Беседин сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться 2 голами и 2 результативными передачами.