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Ибрагимович посоветовал Гарри Кейну покинуть Тоттенхэм

Ибрагимович посоветовал Гарри Кейну покинуть Тоттенхэм
06:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Златан полагает, что англичанин не сможет выиграть много трофеев с Тоттенхэмом.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович посоветовал форварду Тоттенхэма Гарри Кейну покинуть лондонский клуб. Швед полагает, что Кейн не сможет выиграть много титулов с Тоттенхэмом.

"Я видел, как Кейн играет, когда был в Англии. Думаю, он хороший форвард. Он все еще развивается и делает много правильных вещей. Но всегда думал, что играть в большом клубе - это совсем не то же самое, что играть в обычном клубе, при всем моем уважении к Тоттенхэму.

Мне кажется, что Кейн сможет заиграть в топ-клубе. Ему просто надо решиться на трансфер. Люди запоминают футболиста по титулам, которые он завоевал. Именно поэтому, если он хочет побеждать, надо уходить из Тоттенхэма", - цитирует шведа Mirror.

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Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний англичанин провел за Тоттенхэм 22 матча в чемпионате Англии и забил 14 голов.

Ранее сообщалось, что Кейн получил травму и пропустит минимум месяц.

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ФК Тоттенхэм, Златан Ибрагимович, АПЛ, Гарри Кейн.
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