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Игрок Шахтера вернулся в строй после полугодичной паузы

Игрок Шахтера вернулся в строй после полугодичной паузы
04:11 Сегодня Телеграф ФК Шахтер

Новости спорта: Защитник Иван Ордец вернулся в общую группу Шахтера.

Иван Ордец пропустил всю первую половину сезона из-за травмы, а еще совсем недавно тренировался по индивидуальной программе.

Сейчас «Шахтер» находится на сборе в Турции, и сегодня Ордец тренировался в общей группе впервые после травмы.

«Очень рад приступить к полноценным тренировкам. Много пропустил, почти полгода восстанавливался после травмы.

Практически весь отпуск провел в спортзале, готовился к сборам. Сейчас под нагрузками немного чувствую крепатуру, но главное, ничего не болит, нога не беспокоит. Думаю, погодные условия не скажутся на нашей подготовке».

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Другой игрок «Шахтера», Фернандо, по-прежнему работает по индивидуальной программе.

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ФК Шахтер, УПЛ, Иван Ордец, Новости футбола.
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