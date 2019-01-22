Игрок Шахтера вернулся в строй после полугодичной паузы

Новости спорта: Защитник Иван Ордец вернулся в общую группу Шахтера.

Иван Ордец пропустил всю первую половину сезона из-за травмы, а еще совсем недавно тренировался по индивидуальной программе.

Сейчас «Шахтер» находится на сборе в Турции, и сегодня Ордец тренировался в общей группе впервые после травмы.

«Очень рад приступить к полноценным тренировкам. Много пропустил, почти полгода восстанавливался после травмы.

Практически весь отпуск провел в спортзале, готовился к сборам. Сейчас под нагрузками немного чувствую крепатуру, но главное, ничего не болит, нога не беспокоит. Думаю, погодные условия не скажутся на нашей подготовке».

Другой игрок «Шахтера», Фернандо, по-прежнему работает по индивидуальной программе.