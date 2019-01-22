Де Брюйне отказал мадридскому Реалу

Новости спорта: Бельгийского хавбека Де Брюйне устраивает вектор развития «Манчестер Сити».

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне отказался переходить в мадридский «Реал». По информации источника, хавбек отклонил предложение о переезде на «Сантьяго Бернабеу». Его устраивает вектор развития «горожан».

В текущем сезоне АПЛ Де Брюйне забил три мяча и сделал две результативные передачи в 13 играх. «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая на четыре очка от лидирующего «Ливерпуля».

«Реал» идет третьим в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков. «Барселона» лидирует с 46 баллами.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал трансфер защитника «Порту».