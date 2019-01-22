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Определился соперник Динамо на сборах в Испании

Определился соперник Динамо на сборах в Испании
10:06 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Волеренга объявила о контрольном матче с киевским Динамо на сборе в Испании.

Динамо проведет спарринг с норвежской Волеренгой на тренировочном сборе в Испании. Об этом сообщает пресс-служба Волеренги.

Матч запланирован на 9-е февраля и станет для норвежского клуба первым на сборе в Испании. Отметим, что на эту дату у Динамо был запланирован спарринг с норвежским клубом Хьогесунн. Также Динамо еще не определилось с соперником на матч на 5-е февраля.

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Отметим, что Динамо на первом сборе стартовало с победы над Бохумом (3:0). Также на первом сборе киевляне сыграют со Стяуа (23-го января) и со Спартой (26-го января).

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Товарищеский матч, Новости футбола.
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