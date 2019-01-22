Ворскла представила двух легионеров

Новости спорта: Полтавский клуб заключил контракты с двумя новыми футболистами.

Полтавская «Ворскла» заключила соглашения с двумя футболистами — 23-летним атакующим полузащитником Эдином Шехичем, уроженцем Боснии и Герцеговины с хорватским паспортом, и 24-летним сербским полузащитником-универсалом Тодором Петровичем.

Нескольких дней пребывания в тренировочном лагере «Ворсклы» хватило тренерам и футболистам для того, чтобы понять, что это сотрудничество должно стать взаимовыгодным.

Сроки действия контрактов не разглашаются. Transfermarkt сообщает, что ориентировочная стоимость Шехича составляет €300 тысяч, Петровича — €400 тысяч. До подписания контракта с «Ворсклой» Петрович пребывал в статусе свободного агента.

Шехич с НК «Загреб» прошел путь от юниорской до первой команды и попал на карандаш скаутов сплитского «Хайдука», после чего еще на правах аренды играл за словенский «Рудар» из города Веленье. Имеет опыт выступлений за сборные Боснии и Герцеговины U-18 и U-21.

Петрович выступал в составе сербских футбольных клубов «Вождовац», «Сопот» и «Земун». Имеет опыт игры в Испании, где защищал «Хереса».