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Стали известны подробности пропажи самолета с футболистом Кардиффа

Глава поисковой группы самолета: Шансов, что Сала выжил, нет

Глава поисковой группы самолета: Шансов, что Сала выжил, нет
16:02 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Аргентинский форвард Эмилиано Сала, скорее всего, утонул вместе с самолетом.

Ранее уже сообщалось о том, что самолет, на борту которого, вероятнее всего, находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала, потерпел крушение.

Джон Фитцджеральд, глава поисковой группы самолета, заявил, что шансов на то, что кто-то из пассажиров выжил, практически нет:

«Нас вызвали вчера вечером в 20:30 (связь с самолетом пропала в 20:23). Поисковые работы продолжались до полуночи, затем мы сделали перерыв, сегодня поиски возобновились в 8 утра.

Погода вчера была очень холодной, шел холодный дождь, а ближе к ночи опустился туман, ничего не было видно. Сегодня погода прекрасная, море спокойное, а небо чистое.

Стали известны подробности пропажи самолета с футболистом Кардиффа

Если самолет действительно оказался в воде, я бы сказал, что шансов выжить нет. Температура воды сейчас около 10-11 градусов, это очень холодно. Человек без защиты может продержаться при такой температуре не более часа.

Связь была потеряна, когда борт находился в 24 километрах от ближайшего острова, при их высоте они могли протянуть максимум 3-4 километра, поэтому они вряд ли приземлились на острове. Если бы они приземлились в зоне досягаемости, их бы уже обнаружили.

У самолета, скорее всего, возникли технические или механические проблемы, хотя это очень хороший самолет. Сложно сейчас о чем-то говорить, борт просто исчез, никаких радиопереговоров в момент пропажи сигнала не было.

Если они погибли, то тела мы можем найти, но я не знаю, когда это случится – сегодня или через две-три недели. Там сильное течение.

- Говоря это, вы исключаете, что кто-то остался в живых?

– Да, абсолютно. Я говорю свое мнение, но я не думаю, что есть шанс, что они сейчас живы».

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Самолет, ФК Кардифф, АПЛ, Чемпионат Франции, Эмилиано Сала.
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