Скачать
Вторник, 22.01.2019
Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромного штрафа
Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромного штрафа
Australian Open: Квитова в полуфинале сыграет с Коллинз
Australian Open: Квитова в полуфинале сыграет с Коллинз
Свой следующий бой Гвоздик проведет в марте
Свой следующий бой Гвоздик проведет в марте
Шахтер подписал 17-летнего нападающего
Шахтер подписал 17-летнего нападающего

Стали известны подробности пропажи самолета с футболистом Кардиффа

Стали известны подробности пропажи самолета с футболистом Кардиффа
14:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Самолёт с новичком «Кардиффа» запрашивал экстренную посадку перед пропажей.

Стали известны подробности пропажи самолёта, на котором накануне, 21 января, из Франции в Уэльс летел новичок «Кардифф Сити» нападающий Эмилиано Сала.

Как сообщает RMC, воздушное судно запрашивало экстренную посадку на острове Гернси у побережья Нормандии. По словам полиции, запрос на посадку поступил, когда самолёт находился на высоте 1500 метров. С радаров он пропал, находясь на высоте 700 метров.

Накануне вечером Сала попрощался с бывшими партнёрами по «Нанту» и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего на его поиски были отправлены два вертолёта и несколько поисковых кораблей.

Шахтер подписал 17-летнего нападающего

Ранее сообщалось, что «Кардифф» заплатит за Салу рекордные для клуба € 20,5 млн. Аргентинский форвард подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Самолет, АПЛ, ФК Кардифф Сити, Эмилиано Сала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко: Я сильно хотел оторвать голову Джошуа
02 Шахтер подписал 17-летнего нападающего
03 Беседин летит в Финляндию
04 Свитолине нужно две победы до первой ракетки мира
05 Осака: Мне будет непросто со Свитолиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь