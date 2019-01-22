Стали известны подробности пропажи самолета с футболистом Кардиффа

Новости спорта: Самолёт с новичком «Кардиффа» запрашивал экстренную посадку перед пропажей.

Стали известны подробности пропажи самолёта, на котором накануне, 21 января, из Франции в Уэльс летел новичок «Кардифф Сити» нападающий Эмилиано Сала.

Как сообщает RMC, воздушное судно запрашивало экстренную посадку на острове Гернси у побережья Нормандии. По словам полиции, запрос на посадку поступил, когда самолёт находился на высоте 1500 метров. С радаров он пропал, находясь на высоте 700 метров.

Накануне вечером Сала попрощался с бывшими партнёрами по «Нанту» и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего на его поиски были отправлены два вертолёта и несколько поисковых кораблей.

Ранее сообщалось, что «Кардифф» заплатит за Салу рекордные для клуба € 20,5 млн. Аргентинский форвард подписал с клубом контракт до лета 2022 года.