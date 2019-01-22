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Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

Усэйн Болт завершил футбольную карьеру
23:55 Вт, 22 Январь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт дал понять, что не станет продолжать футбольную карьеру.

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт дал понять, что не станет продолжать футбольную карьеру.

«Я не хочу сказать, что не справился должным образом с поставленной задачей, но думаю, что не сделал всё так, как должен был. Но я извлёк урок и чему-то научился. Это был интересный опыт. Мне действительно нравилось быть в команде, это отличалось от лёгкой атлетики. Это было весело, пока не кончилось.

Я делаю много разных вещей, но спортивная карьера для меня закончилась. Я перехожу к другим делам, у меня много проектов. Сейчас я стараюсь стать успешным бизнесменом», — приводит слова Болта ESPN.

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Напомним, Болт сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», но не смог достичь договорённости по условиям контракта и покинул команду. Также ямаец отказался от двухлетнего контракта с мальтийским клубом «Валетта».

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Болт, Футбол, Новости футбола, ФК Сентрал Кост Маринерс.
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