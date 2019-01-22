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Милан договорился с Дженоа о трансфере Пентека

Милан договорился с Дженоа о трансфере Пентека
19:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Милан достиг соглашения по трансферу одного из лучший бомбардиров Серии А Кшиштофа Пентека

Милан достиг соглашения с Дженоа и нападающим Кшиштофом Пентеком, сообщает журналист Фабрицио Романо в Твиттере.

Россонери заплатят за трансфер польского форварда 35 миллионов евро, а игрок поставит подпись под 5-летним контрактом.

В ближайшее время Пентек прибудет в Милан для прохождения завтрашнего медобследования.

Сообщается, что в сделке не фигурировали никакие другие футболисты.

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Пентек на Сан-Сиро наверняка станет заменой Гонсало Игуаину, которого СМИ активно провожают в Челси к его бывшему тренеру Маурицио Сарри.

23-летний Кшиштоф Пентек провел во всех турнирах нынешнего сезона за Дженоа 21 матч, забив 19 голов.

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ФК Милан, ФК Дженоа, Серия А, Футбол, Новости футбола, Кшиштоф Пентек.
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