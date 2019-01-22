Милан договорился с Дженоа о трансфере Пентека

Милан достиг соглашения с Дженоа и нападающим Кшиштофом Пентеком, сообщает журналист Фабрицио Романо в Твиттере.
Россонери заплатят за трансфер польского форварда 35 миллионов евро, а игрок поставит подпись под 5-летним контрактом.
В ближайшее время Пентек прибудет в Милан для прохождения завтрашнего медобследования.
Сообщается, что в сделке не фигурировали никакие другие футболисты.
Пентек на Сан-Сиро наверняка станет заменой Гонсало Игуаину, которого СМИ активно провожают в Челси к его бывшему тренеру Маурицио Сарри.
23-летний Кшиштоф Пентек провел во всех турнирах нынешнего сезона за Дженоа 21 матч, забив 19 голов.