Милан договорился с Дженоа о трансфере Пентека

Новости спорта: Милан достиг соглашения по трансферу одного из лучший бомбардиров Серии А Кшиштофа Пентека

Милан достиг соглашения с Дженоа и нападающим Кшиштофом Пентеком, сообщает журналист Фабрицио Романо в Твиттере.

Россонери заплатят за трансфер польского форварда 35 миллионов евро, а игрок поставит подпись под 5-летним контрактом.

В ближайшее время Пентек прибудет в Милан для прохождения завтрашнего медобследования.

Сообщается, что в сделке не фигурировали никакие другие футболисты.

Пентек на Сан-Сиро наверняка станет заменой Гонсало Игуаину, которого СМИ активно провожают в Челси к его бывшему тренеру Маурицио Сарри.

23-летний Кшиштоф Пентек провел во всех турнирах нынешнего сезона за Дженоа 21 матч, забив 19 голов.