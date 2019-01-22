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Экс-капитан Шахтера вошел в тренерский штаб Зари

Экс-капитан Шахтера вошел в тренерский штаб Зари
20:55 Сегодня Телеграф Террикон

Новости спорта: Сергей Попов будет работать помощником Юрия Вернидуба в луганской команде.

Произошли изменения в тренерском штабе луганской «Зари». Начиная с сегодняшнего дня коллектив пополнил Сергей Попов, который отныне будет помощником главного тренера команды Юрия Вернидуба.

Старшим тренером, как и ранее, остаётся Александр Грицай.

Григорий Ярмаш теперь будет возглавлять направление по физподготовке команды в связи с уходом с этой должности Игоря Касьяненко.

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Что касается Сергея Попова, он провел более 200-т матчей в качестве защитника донецкого «Шахтёра» и более 50-ти в составе тренерского штаба сборной. Пересекала футбольная судьба Сергея Александровича Попова и с Юрием Николаевичем Вернидубом во время выступлений за питерский «Зенит».

После завершения карьеры игрока Сергей Попов начал тренерскую карьеру, работая с различными командами «Шахтёра», а так же в харьковском «Металлисте» и сборной Украины разных возрастов.

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, Сергей Попов, Новости футбола.
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