Экс-капитан Шахтера вошел в тренерский штаб Зари

Новости спорта: Сергей Попов будет работать помощником Юрия Вернидуба в луганской команде.

Произошли изменения в тренерском штабе луганской «Зари». Начиная с сегодняшнего дня коллектив пополнил Сергей Попов, который отныне будет помощником главного тренера команды Юрия Вернидуба.

Старшим тренером, как и ранее, остаётся Александр Грицай.

Григорий Ярмаш теперь будет возглавлять направление по физподготовке команды в связи с уходом с этой должности Игоря Касьяненко.

Что касается Сергея Попова, он провел более 200-т матчей в качестве защитника донецкого «Шахтёра» и более 50-ти в составе тренерского штаба сборной. Пересекала футбольная судьба Сергея Александровича Попова и с Юрием Николаевичем Вернидубом во время выступлений за питерский «Зенит».

После завершения карьеры игрока Сергей Попов начал тренерскую карьеру, работая с различными командами «Шахтёра», а так же в харьковском «Металлисте» и сборной Украины разных возрастов.