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Стали известны подробности пропажи самолета с футболистом Кардиффа

Кардифф Сити сделал заявление о пропавшем Сала

Кардифф Сити сделал заявление о пропавшем Сала
07:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Кардифф Сити выступил с заявлением в связи с пропажей самолета, на борту которого находился новичок клуба АПЛ.

Кардифф Сити выступил с заявлением в связи с пропажей самолета, на борту которого находился новичок команды Эмилиано Сала, и отменил утреннюю тренировку.

"Мы были очень шокированы, услышав новость о том, что самолет пропал. Мы ожидали, что Эмилиано прибудет в Кардифф прошлой ночью, и во вторник должен был быть его первый день с командой. Наш владелец Тан Шри Винсент Тан и президент Мехмет Далман очень обеспокоены ситуацией. Мы приняли решение первым делом утром отменить тренировку. Все мысли команды, руководства и всего клуба сейчас о Эмилиано и пилоте. Все мы в Кардифф Сити хотели бы поблагодарить наших болельщиков и всю футбольную семью за поддержку в это трудное время. Мы продолжаем молиться о позитивных новостях", - говорится в заявлении клуба

Стали известны подробности пропажи самолета с футболистом Кардиффа

Напомним, ранее глава поисковой службы сообщил, что если самолет оказался в воде то шансов выжить у Сала нет.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, ФК Кардифф Сити, Эмилиано Сала.
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