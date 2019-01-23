Кардифф Сити сделал заявление о пропавшем Сала

Новости спорта: Кардифф Сити выступил с заявлением в связи с пропажей самолета, на борту которого находился новичок клуба АПЛ.

Кардифф Сити выступил с заявлением в связи с пропажей самолета, на борту которого находился новичок команды Эмилиано Сала, и отменил утреннюю тренировку.

"Мы были очень шокированы, услышав новость о том, что самолет пропал. Мы ожидали, что Эмилиано прибудет в Кардифф прошлой ночью, и во вторник должен был быть его первый день с командой. Наш владелец Тан Шри Винсент Тан и президент Мехмет Далман очень обеспокоены ситуацией. Мы приняли решение первым делом утром отменить тренировку. Все мысли команды, руководства и всего клуба сейчас о Эмилиано и пилоте. Все мы в Кардифф Сити хотели бы поблагодарить наших болельщиков и всю футбольную семью за поддержку в это трудное время. Мы продолжаем молиться о позитивных новостях", - говорится в заявлении клуба

Напомним, ранее глава поисковой службы сообщил, что если самолет оказался в воде то шансов выжить у Сала нет.