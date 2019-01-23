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Звездный защитник Динамо может продолжить карьеру в Испании

Звездный защитник Динамо может продолжить карьеру в Испании
08:22 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Хорватский защитник Динамо Йосип Пиварич может продолжить карьеру в Бетисе.

Защитник Динамо и сборной Хорватии Йосип Пиварич может продолжить карьеру в Примере.

По информации Еstadio Deportivo, Бетис снова вернулся к варианту с трансфером защитника Динамо Йосипа Пиварича.

Сообщается, что в связи с кадровыми проблемами и травмами руководство "огурчиков" вновь обратило внимание на игрока сборной Хорватии. Переход может состояться уже во время текущего трансферного окна.

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Пиварич, который в последнее время получает не слишком много игровой практики из-за значительного прогресса талантливого Виталия Миколенко, готов покинуть киивьский клуб.

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Напомним, летом прошлого года Бетис уже интересовался Йосипом, но тогда дело дальше разговоров не пошло.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Бетис, Новости футбола, Йосип Пиварич.
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