Звездный защитник Динамо может продолжить карьеру в Испании

Новости спорта: Хорватский защитник Динамо Йосип Пиварич может продолжить карьеру в Бетисе.

Защитник Динамо и сборной Хорватии Йосип Пиварич может продолжить карьеру в Примере.

По информации Еstadio Deportivo, Бетис снова вернулся к варианту с трансфером защитника Динамо Йосипа Пиварича.

Сообщается, что в связи с кадровыми проблемами и травмами руководство "огурчиков" вновь обратило внимание на игрока сборной Хорватии. Переход может состояться уже во время текущего трансферного окна.

Пиварич, который в последнее время получает не слишком много игровой практики из-за значительного прогресса талантливого Виталия Миколенко, готов покинуть киивьский клуб.

Напомним, летом прошлого года Бетис уже интересовался Йосипом, но тогда дело дальше разговоров не пошло.