"Только начало": Мудрик - о поражении Шахтера в матче против Хайдука

Новости спорта: Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик назван главные причины поражения горняков Хайдуку.

Хавбек "Шахтёра" Михаил Мудрик - о поражении "горняков" в товарищеском матче против хорватского "Хайдука" (1:4).

- У нас только начало сборов, и это была первая, можно сказать, втягивающая игра. Понятно, что физические кондиции сейчас далеко не оптимальны, но впереди много работы, так что наберем хорошую форму.

Товарищеские встречи важны, потому что тренироваться - здорово, но в матчах ты можешь попробовать что-то новое, они намного интереснее. Как бы мы ни сыграли, это лишь первый шаг в подготовке. Продолжаем трудиться и с каждым поединком будем выглядеть все лучше и лучше.

"Шахтер" (Украина) - "Хайдук" (Хорватия) - 1:4 (1:3)

Голы: Цакташ, 21-пен. (0:1), Делич, 23 (0:2), Дентиньо, 30 (1:2), Жайро да Силва, 40 (1:3), Теклич, 60 (1:4).