Марсело хочет перейти в Ювентус

Новости спорта: Бразилец может воссоединиться с Криштиану Роналду.

Защитник Реала Марсело хочет присоединиться к Ювентусу. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Ok Diario.

Бразилец хочет воссоединиться со своим бывшим одноклубником Криштиану Роналду и заявил об этом руководству клуба.

"Если Юве сделает предложение подписать меня, пожалуйста, дайте мне уйти", — цитирует 30-летнего защитника источник.

Данный трансфер, скорее всего, может произойти летом. В межсезонье "бланкос" планируют устроить тотальную чистку состава, под которую также могут попасть, помимо Марсело, и другие игроки команды, такие как Бэйл, Навас, Вальехо, Модрич, Иско, Диас.

Недавно Ювентус продлил контракт со своим левым защитником Алексом Сандро. Но в Европе достаточно клубов, желающих приобрести бразильца. Данный фактор не исключает возможной летней трансферной ротации левых защитников для Ювентуса.