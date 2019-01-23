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Марсело хочет перейти в Ювентус

Марсело хочет перейти в Ювентус
09:48 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Бразилец может воссоединиться с Криштиану Роналду.

Защитник Реала Марсело хочет присоединиться к Ювентусу. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Ok Diario.

Бразилец хочет воссоединиться со своим бывшим одноклубником Криштиану Роналду и заявил об этом руководству клуба.

"Если Юве сделает предложение подписать меня, пожалуйста, дайте мне уйти", — цитирует 30-летнего защитника источник.

Данный трансфер, скорее всего, может произойти летом. В межсезонье "бланкос" планируют устроить тотальную чистку состава, под которую также могут попасть, помимо Марсело, и другие игроки команды, такие как Бэйл, Навас, Вальехо, Модрич, Иско, Диас.

Криштиану Роналду сломал нос своей фанатке

Недавно Ювентус продлил контракт со своим левым защитником Алексом Сандро. Но в Европе достаточно клубов, желающих приобрести бразильца. Данный фактор не исключает возможной летней трансферной ротации левых защитников для Ювентуса.

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Криштиану Роналду, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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