Скачать
Среда, 23.01.2019
Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромного штрафа
Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромного штрафа
Биатлон: Украина назвала состав на этап Кубка мира в Антхольце
Биатлон: Украина назвала состав на этап Кубка мира в Антхольце
Шахтер начал год с разгромного поражения на сборах в Турции
Шахтер начал год с разгромного поражения на сборах в Турции
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал Australian Open
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал Australian Open

Главный конкурент Лунина в Леганесе покинет клуб

Главный конкурент Лунина в Леганесе покинет клуб
10:51 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Леганес летом останется без основного голкипера. Иван Куэльяр станет игроком Вальядолида.

Основной голкипер Леганеса Иван Куэльяр летом станет игроком Вальядолида. Контракт 34-летнего вратаря истекает 30 июня, поэтому Куэльяр перейдет в новый клуб на правах свободного агента. Испанец уже согласовал условия личного контракта, который будет рассчитан на 3 года, информирует AS.

Трансфер мог состояться еще прошлым летом, однако тогда "пепинерос" не отпустили Куэльяра из-за опасений за вратарскую позицию, ведь смогли подписать только Андрея Лунина на правах аренды из Реала.

К слову, недавно Лунин удивил Реал отказом возвращаться в Мадрид посреди сезона, мотивировав такое решение желанием завершить сезон в составе Леганеса. Кроме того, "пепинерос" рассматривают вариант продления аренды украинца еще на сезон. В таком случае, учитывая уход Куэльяра, у Лунина появился бы серьезный шанс стать основным голкипером команды в следующем сезоне.

Лидер Карпат Швед может продолжить карьеру Шотландии

Впрочем, о будущем украинца пока ничего неизвестно – он может остаться в Леганесе, вернуться в Реал, а также уйти на правах аренды в другую команду.

В сезоне 2018/19 Куэльяр провел 19 матчей в чемпионате Испании и 2 – в Кубке. В активе Андрея Лунина по 2 поединка в Примере и Копа дель Рей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, ФК Леганес, Андрей Лунин, Иван Куэльяр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Остались черные синяки": Беринчик рассказал о своих спаррингах с Усиком
02 Шахтер начал год с разгромного поражения на сборах в Турции
03 Кардифф Сити сделал заявление о пропавшем Сала
04 Линарес вернулся в вес Ломаченко
05 Фонсека назвал причины унизительного поражения Шахтера в матче с Хайдуком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь