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Отец Соля рассказал о переходе футболиста в Динамо

Отец Соля рассказал о переходе футболиста в Динамо
11:50 Сегодня Телеграф ФК Динамо

Новости спорта: Форвард Динамо встретился с отцом на сборе в Марбелье.

Отец испанского новичка «Динамо» посетил сбор команды в Марбелье.

- Господин Соль, как ваша семья восприняла новость о переходе сына в «Динамо»?

- Конечно, мы вcи очень обрадовались, ведь «Динамо» - это большой клуб со славной историей. Семья была счастлива. К тому же не один год Фран провел в Нидерландах и за это время все немножко приелось и уже хотелось сменить обстановку.

- Сколько длились переговоры? Когда вы узнали об интересе «Динамо»?

- Где-то в августе возникли первые разговоры об этом.

- Сейчас не очень много игроков хотят ехать в Украину в силу определенных политико-экономических причин...

- Мы абсолютно нормально отнеслись к переезду Франа в Украину. Это был его выбор, и мы с семьей привыкли поддерживать все его решения с самого детства. Так случилось и в этот раз.

- Как думаете, почему Франу свое время не удалось реализовать весь потенциал в «Реале»?

- Трудно сказать. Он был в «Реале» довольно долго и все шло хорошо. Возможно, где-то произошли некоторые неправильные вещи, что-то не удалось. Но главное, что потом все получилось как следует и сейчас у сына новый этап в карьере, на которой мы все смотрим с оптимизмом.

- Фран отмечал, что интерес главного тренера «Динамо» во время трансфера был определяющим...

- Конечно, это очень помогло нам определяться. У нас также были предложения из Мексики и Китая, но личное желание тренера видеть игрока в команде сыграло свою роль. Плюс нас отпугивало расстояние до вышеупомянутых стран.

- Президент клуба Игорь Суркис сказал, что Франа подписали, чтобы он забивал голы. Он будет забивать?

- В «Виллеме» у Франа все было хорошо, его любили болельщики и у него были хорошие отношения с партнерами. Однако, были определенные игровые проблемы. Часто Франу приходилось делать в атаке почти все самому. Надеемся, что здесь качество партнеров выше и в Франу будет больше голевых моментов.

Хотелось бы, чтобы сыну удалось забить «Олимпиакосу». Думаю, от этого выиграют все.

- Как вам тренировка «Динамо», за которой вы наблюдали?

- Мне интересно наблюдать. В упражнениях довольно высокая интенсивность. Когда сюда на сборы приезжал «Виллем», то их футболисты тренировались только утром. Словом, все было совсем иначе.

Фран Соль рассказал, почему перешел в Динамо

Напомним, Фран Соль перешел в Динамо из нидерландского Виллема II. По неофициальной информации киевляне заплатили за испанца 3,5 миллиона евро. В трансфере Соля был лично заинтересован главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Фран Соль.
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